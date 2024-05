Agguato nella zona di via Montepellegrino: un uomo ferito con due colpi di pistola

Un uomo è stato ferito la notte scorsa a colpi di pistola in via Ruggero Loria, quasi all'angolo con via Montepellegrino. La vittima, S. R. di 45 anni, di quella che, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, sembrerebbe essere una gambizzazione, si trova adesso ricoverata e piantonata all'ospedale Villa Sofia.

In base agli accertamenti compiuti sinora, l'uomo ferito sarebbe stato avvicinato da una persona con il volto coperto da un casco e poi colpito con un'arma da fuoco. Sul caso indaga la squadra mobile, coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni.

L'episodio ha suscitato la reazione della Uil Polizia di Palermo, che parla di "alta tensione in città" e di "un fatto preoccupante che induce a una considerazione sulle carenze di risorse e organico". Il segretario provinciale del sindacato, Giovanni Assenzio, in una nota sottolinea: "Solo per fare un esempio, dal 2021 ad oggi, il commissariato Libertà, territorialmente competente anche per la zona di via Monte Pellegrino, ha perso 21 unità".