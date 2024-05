L'uomo gambizzato in via Loria sentito dalla polizia, l'agguato è un giallo: al vaglio le immagini delle telecamere

Nonostante la modalità dell'agguato avvenuto il 9 maggio in via Ruggero Loria, quasi all'angolo con via Montepellegrino, dove un uomo di 45 anni, S. R., era stato gambizzato da una persona che lo aveva avvicinato col volto nascosto sotto un casco integrale, gli inquirenti al momento escludono piste che possano condurre alla criminalità organizzata. Tuttavia l'aggressione resta un giallo e per cercare di risalire all'autore del gesto si sta lavorando sulle immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona.

L'inchiesta della squadra mobile è coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Andrea Zoppi. La vittima sta meglio e non è mai stata in pericolo di vita. E' stata sentita dagli inquirenti, ma non riesce a spiegarsi il perché dell'aggressione. Non è neanche chiaro per ora in che contesto sia maturata la gambizzazione se per questioni di soldi o private. Si spera di poter avere degli elementi in più dai video, anche se l'aggressore aveva comunque il volto totalmente coperto.