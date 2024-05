La lite, l'inseguimento e gli spari verso l'auto in corsa: 41enne colpito da un proiettile

Spari contro un'auto in corsa lungo viale Michelangelo. Un 41enne è stato ferito ad una gamba con un proiettile da un automobilista che, ieri sera, lo avrebbe affiancato aprendo il fuoco quattro volte contro la portiera della sua Range Rover. Nonostante il colpo di pistola e la ferita sanguinante, l'uomo avrebbe guidato fino al presidio medico di Carini da cui poi è stato lanciato l'allarme ai carabinieri. Le indagini dei militari della Compagnia di Carini e del Comando provinciale sono state avviate infatti nel momento in cui il 41enne è arrivato alla guardia medica con un proiettile nella coscia. L'uomo avrebbe raccontato di avere avuto poco prima, nella zona di Borgo Nuovo, un'accesa discussione con tre persone, forse tre sconosciuti, che poi lo avrebbero inseguito.

Dopo l'alterco l'uomo al volante della Renegade si sarebbe allontanato percorrendo viale Michelangelo in direzione di viale Lazio. Arrivato non lontano dalla rotonda che passa sulla circonvallazione, il 41enne sarebbe stato affiancato da una Fiat 500. Dal finestrino sarebbe sbucato il braccio di qualcuno che, pistola in mano, avrebbe sparato quattro volte contro la portiera. Uno il colpo andato a segno nella gamba.

A quel punto - nonostante la ferita - avrebbe guidato fino a Carini per farsi medicare prima di essere trasferito a Villa Sofia scortato dai carabinieri. I primi accertamenti avrebbero subito evidenziato la presenza del proiettile nella gamba e i medici hanno subito disposto un intervento chirurgico per estrarlo. L'operazione sembra essere riuscita e il paziente è stato ricoverato in Chirurgia generale con una prognosi iniziale di 7 giorni.

I militari dell'Arma hanno ascoltato il ferito per risalire all'identità di chi ha aperto il fuoco e cercare di ricostruire i contorni della discussione che avrebbe fatto da preambolo alla sparatoria. Al vaglio le immagini riprese dalle numerose telecamere installate nell'ipotetico percorso fatto dai due mezzi e nei punti in cui, a Borgo Nuovo, potrebbe essersi verificato l'alterco.