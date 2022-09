Spari in un residence a Cinisi, padre e figlio ricoverati in ospedale

Colpi di pistola in un residence a Cinisi. Un uomo di 64 anni e il figlio di trenta sono stati ricoverati dopo essere stati raggiunti da alcuni proiettili sparati in via Porrazzi. Ad aprire il fuoco sarebbe stato il proprietario della struttura, un uomo di 76 anni che è stato portato nella caserma dei carabinieri per essere ascoltato. Il giovane e il padre sono finiti nei pronto soccorso del Cervello e di Villa Sofia. Per il momento la prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione l'episodio sarebbe avvenuto poco prima delle 19. Dietro quanto accaduto ci sarebbe un'accessa discussione, poi degenerata, legata al pagamento di una camera presa in affitto dai due familiari. Diverse le telefonate arrivate al 112 per segnalare gli spari. Non è chiaro dove siano stati colpiti i due feriti. L'arma, regolarmente detenuta, è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia di Carini che ora indagano sull'accaduto.