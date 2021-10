Sparatoria a Cinisi, colpi d'arma da fuoco contro due fratelli: uno è grave

I due giovani, di 23 e 21, sono rimasti feriti e si trovano in ospedale a Partinico. Il più grande è in sala operatoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati dai sanitari del 118. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto

Sparatoria a Cinisi nella notte. Vittime dell'agguato, avvenuto intorno alle 4 vicino al distributore di benzina Q8 in corso Umberto, due fratelli di 23 e 21 anni. I due giovani sono stati trasportati in ospedale a Partinico. Uno dei due, il più grande, R.B. le sue iniziali, è rimasto ferito gravemente e al momento si trova in sala operatoria. L'altro invece, E.B. le iniziali, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati dai sanitari del 118. Al lavoro per ricostruire l'accaduto anche la sezione investigazioni scientifiche. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due fratelli, dopo essere stati colpiti si sarebbero allontanati a piedi lungo corso Umberto dove alcuni amici li avrebbero recuperati e portati in ospedale. Indagini in corso per capire chi ha sparato. I militari stanno verificando la presenza di telecamere sul posto.