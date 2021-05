Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Arresti allo Sperone, ecco come avveniva lo spaccio

Le immagini riprese dalle telecamere mostrano lo scambio di droga, per strada e in pieno giorno, davanti ad un box abusivo utilizzato come bettola di rivendita di bevande alcoliche