Ricette rubate e falsificate per comprare e rivendere farmaci con ossicodone: due condanne

Falsificando ricette che erano state smarrite o rubate, erano riusciti ad acquistare dosi massicce di un antidolorifico contenente ossicodone - un potente oppiaceo che genera dipendenza e che è stato al centro delle polemiche soprattutto negli Stati Uniti, dove la sua diffusione su larga scala avrebbe determinato la morte di decine di migliaia di persone per overdose - riuscendo a rivenderlo anche a una persona che vive negli Usa, alla quale il farmaco veniva spedito per posta oppure portato da parenti che dalla Sicilia andavano a trovarlo dall'altro lato dell'Atlantico. Adesso le condanne per due palermitani, S.G. e M. C., sono diventate definitive.

Il medicinale che era stato acquistato in maniera fraudolenta è l'Oxycontin, che si può avere soltanto con la ricetta. M. C. si era occupato di falsificare le ricette e di recuperare il farmaco per cederlo sia a S. G., che si informava della disponibilità nelle varie farmacie della città, che all'uomo residente negli Stati Uniti, tra il 2016 ed il 2018. I due imputati erano stati condannati in primo grado, con il rito abbreviato l'11 marzo del 2021: il gup aveva inflitto 2 anni a S. G. e 4 anni a M. C. Sentenza integralmente confermata in appello, il 27 giugno dell'anno scorso. Nelle settimane scorse, infine, la quarta sezione della Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha dunque confermato definitivamente le condanne, disponendo anche che entrambi versino 3 mila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Negli Stati Uniti l'Oxycontin con la casa farmaceutica che lo produceva sono stati al centro di una scandalo, tanto da diventare oggetto anche di una serie su Netflix. Il potente antidolorifico - con effetti paragonabili a quelli della morfina - era stato venduto su vasta scala sminuendone gli effetti collaterali, soprattutto quelli legati alla forte dipendenze provocata dalla sua assunzione. Visti gli effetti "piacevoli" determinati dalla sostanza, gradualmente era diventato una sorta di droga dei poveri, anche per il suo prezzo particolarmente accessibile.

Come è stato stabilito con la sentenza a carico dei due imputati, M. C. "si approvvigionava di Oxycontin in modo massiccio e lo fece per un lungo lasso di tempo e per farlo si procurò in più occasioni ricettari di provenienza illecita (perché smarriti o rubati)" e "il medicinale acquistato era destinato alla cessione a terzi e fu esportato negli Usa". Peraltro, come si legge ancora nel verdetto della Cassazione "nell'abitazione di M. C. furono ritrovate 28 compresse di Oxycontin contenenti una quantità non modica di ossicodone".

Per quanto riguarda S. G., invece, "utilizzò ricette originari compilate con generalità altrui per acquisire un farmaco del quale non aveva bisogno per ragioni medico-sanitarie, ma assumeva per soddisfare la propria dipendenza" e "operò in sinergia con il coimputato per procurare il farmaco non solo a lui, ma anche a se stesso, telefonando alle farmacie per accertarsi della disponibilità di Oxycontin", fornendo così "sostegno morale a M. C., autore materiale della falsificazione, e favorendone la condotta".