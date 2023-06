"Erba comprata per gioco, mai fatta una canna": ragazzino accusato di spaccio e assolto dopo 5 anni

Non aveva neppure 18 anni e stava andando ad una festa di compleanno, quando i carabinieri lo fermarono e gli trovarono addosso due dosi di marijuana. Il giovane spiegò che le aveva acquistate "per gioco" e che non aveva mai provato l'erba, eppure è finito - e per ben 5 anni e mezzo - sotto processo con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Adesso, però, il tribunale dei Minori lo ha del tutto assolto con la formula piena "perché il fatto non sussiste".

I giudici hanno accolto le tesi degli avvocati Salvino e Giada Caputo e Vincenza Lupo, che difendono l'imputato (T. C., diventato ormai maggiorenne), secondo cui non vi era alcuna prova che il ragazzo avesse quella droga per rivenderla (non gli furono trovati né soldi né strumenti e materiale per il confezionamento) e che dunque quella marijuana era effettivamente per uso personale.

I fatti risalgono al 27 gennaio 2018, quando T. C., mentre era con alcuni coetanei era stato fermato dai militari che avevano trovato le due dosi di "erba". Sostanza il cui principio attivo, dopo gli accertamenti compiuti dal Ris, era risultato tra quelli consentiti per l'uso personale. Il giovane spiegò subito che non si sarebbe trattato di spaccio e che anzi la marijuana non l'aveva mai fumata. Spiegazioni che, tuttavia, non hanno impedito per lui il rinvio a giudizio e un dibattimento durato diversi anni. Che ha portato alla sua assoluzione.