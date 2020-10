Nascondeva marijuana e crack sotto un cassone: pusher arrestato nel rione Montegrappa

Pusher arrestato in flagranza di reato nel rione Montegrappa. E' in attesa del processo per direttissima M. G., 28 anni, che ha pure violato l'obbligo di dimora.

I poliziotti del commissariato Porta Nuova (per l'occasione in borghese), dopo aver documentato la cessione di una dose di droga, sono entrati in azione mentre il giovane si dirigeva verso piazza Porcelli. Il 28enne, giunto nei pressi di uno scarrabile, ha prelevato da sotto il cassone un sacchetto in cellophane. In quel momento i poliziotti gli hanno intimato l'alt: l'uomo ha tentato una fuga spintonando uno degli agenti, ma è stato ugualmente bloccato.

L'ispezione del luogo attorno al cassone scarrabile ha permesso agli agenti di trovare 5 involucri contenenti marijuana. Altrettati involucri sono stati trovati nel marsupio del ragazzo: quattro contenevano marijuana ed uno crack, tutto sequestrato assieme a un telefono cellulare e 64,50 euro in contanti.