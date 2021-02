"Spacciavano fumo nella zona di Altarello", per quattro imputati arriva la condanna

Avrebbero gestito un piccolo giro di spaccio ad Altarello e, dopo essere finiti agli arresti domiciliari l'estate scorsa, adesso sono stati condannati dal gup Claudia Rosini che li ha processati con il rito abbreviato. Nello specifico, il giudice ha inflitto una pena di 5 anni e 4 mesi a Mario Labbruzzo, di 3 anni e 8 mesi a Ivan Albanese, di 3 anni e 4 mesi ad Antonino Labbruzzo e di 2 anni e 4 mesi a Francesco Di Mario.

Ad incastrare gli imputati sarebbero soprattutto le immagini riprese da una telecamera piazzata nel 2019 proprio in via Altarello dagli investigatori. Dai video emergerebbe come diverse persone si sarebbero avvicinate ai quattro, che - secondo l'accusa - avrebbero rifornito i loro presunti clienti soprattutto di hashish. Alcuni di loro erano stati anche fermati dagli inquirenti e così erano state ritrovate piccole quantità di "fumo".

Con questi elementi, l'estate scorsa, dunque subito dopo il lungo periodo di lockdown, il gip Ermelinda Marfia aveva disposto i domiciliari per gli imputati. La Procura ha poi chiuso l'inchiesta e chiesto la loro condanna al giudice, che ha accolto l'istanza.