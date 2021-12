Spaccio allo Sperone e droga confezionata davanti ai bambini: in 57 finiscono a processo

A neanche due mesi dagli arresti, le 57 persone coinvolte nell'inchiesta sullo smercio di droga allo Sperone, un business a conduzione famigliare che avrebbe fruttato almeno un milione e mezzo di euro all'anno, finiscono a processo con il giudizio immediato, cioè senza che venga celebrata l'udienza preliminare. Gli imputati possono scegliere ora un rito alternativo, altrimenti per loro il dibattimento inizierà ad aprile davanti alla terza sezione del tribunale.

Il blitz, denominato "Nemesis", era stato messo a segno dai carabinieri lo scorso 2 novembre: i militari, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, avevano anche scoperto che la suddivisione in dosi e il confezionamento di hashish e cocaina sarebbe avvenuto anche sotto gli occhi dei bambini.

Nello specifico, i sostituti procuratori Bruno Brucoli e Giorgia Spiri hanno chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per Gianluca Altieri, Paolo Altieri, Andrea Argeri, Paola Balistreri, Giuseppe Balistreri, Cristian Balistreri, Calogero Benigno, Cristian Biscotto Volo, Stefano Bologna, Mario Brancatello, Michele Bravo, Salvatore Calafiore, Alessandra Cannizzo, Christian Catanzaro, Giovanni Chifari, Raffaele Costa, Stefano Costa, Rosario Cozzo, Marco Cucina, Davide Di Carlo, Pietro Di Paola, Salvatore Di Pietra, Davide Dispensa, Roberta Emanuele, Giorgio Federico, Benedetto Giuliano, Nicolò Giustiniani, Antonino Leto, Giorgio Leto (classe 1994), Giorgio Leto (1992), Giuseppe Lo Coco, Lorenzo Lonardi Rotolo, Riccardo Machì, Angelo Mangano, Rosalia Mantegna, Maria Mangiapane, Marco Marcenò, Pietro Paolo Marino, Gandolfo Emanuel Milazzo, Gabriele Mistretta, Antonino Nicosia, Francesco Paolo Nuccio, Fabrizio Nuccio, Giovanni Nuccio, Franco Pantaleo, Michele Pantaleo, Alessio Sammartino, Claudio Savoca, Bendetto Scafidi, Cinzia Selvaggio, Alessio Serio, Andrea Serio, Roberto Serio, Umberto Felice Tumminia, Marcella Tuttoilmondo e Rosario Vitrano.

Dalle indagini era emerso come nel quartiere periferico tante famiglie si mantenessero in parte col reddito di cittadinanza e in parte proprio con lo spaccio. Alcuni pusher si lamentavano poi del compenso che avrebbero percepito per coprire interi turni, di notte come di giorno: appena 20 euro, tanto che alcuni di loro si sarebbero rifiutati di lavorare.