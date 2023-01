"Spacciavano hashish e cocaina davanti a una scuola della Noce": in 10 finiscono a processo

La loro zona di riferimento per spacciare sarebbe stata quella intorno all'isitituto comprensivo Manzoni-Impastato, alla Noce. E' lì che, secondo la Procura, avrebbero smerciato hashish e cocaina ad ogni ora del giorno e della notte. Per questo 10 giovani sono stati rinviati a giudizio nei mesi scorsi e stamattina si è aperto per loro il processo davanti alla terza sezione del tribunale.

Gli imputati sono Gioacchino Terzo, Carmelo Lo Verde, Giuseppe D'Angelo, Giuseppe Volpe, Vittorio Lo Verde, Alessandro Angelo Di Blasi, Vincenzo Toscano, Antonino Messina, Salvatore Puleo e Alessio Filippone. Alcuni di loro furono arrestati il 15 ottobre del 2021 anche con l'accusa di associazione a delinquere.

Le indagini - basate soprattutto su intercettazioni e riprese in strada, che avevano consentito di immortalare anche 50 cessioni di droga al giorno - erano state compiute dal commissariato Zisa-Borgo Nuovo e coordinate dal sostituto procuratore Giulia Beux, tra il 2017 ed il 2020. I presunti pusher si sarebbero dati da fare soprattutto nella zona di via Crociferi, nelle vicinanze della scuola, ma poi si sarebbero allargati anche in altre strade della Noce.