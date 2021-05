Spaccio per le strade dello Sperone, i nomi dei 12 arrestati

Sono accusati di far parte di una delle più attive piazze di spaccio dello Sperone, quella di passaggio Giuseppe de Felice Giuffrida. Per questo questa mattina all'alba sono finiti in arresto nel corso dell'operazione di polizia "Transit". Lo scambio di droga - hashish, marijuana e anche crack - sarebbe avvenuto davanti ad un box abusivo, utilizzato come bettola di rivendita di bevande alcoliche.

I nomi dei 12 arrestati

In carcere: Giorgio Leto, 29 anni; Giorgio Leto, 26 anni; Franco Pantaleo, 59 anni; Giorgio Modica, 26 anni, Benedetto Giuliano, 22 anni, Stefano Bologna, 59 anni; Rosario Vitrano, 46 anni; Gaetano Camarda, 33 anni

Ai domiciliari: Maurizio Ribuffo, 51 anni; Rosario Agnello, 29 anni; Michele Bravo, 27 anni; Antonino Leto, 27 anni.