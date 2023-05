Misilmeri, entrano di nascosto al Palasport con droga pronta per lo spaccio: denunciati tre minori

Avrebbero scavalcato le grate esterne del Palazzetto dello Sport di Misilmeri, danneggiando la porta d'ingresso. Addosso avevano droga destinata alla vendita. Tre minorenni sono stati denunciati con l'accusa di spaccio e invasione di terreni. I carabinieri della compagnia di Misilmeri, dopo varie segnalazioni e diversi danneggiamenti alla struttura, si sono appostati all'interno del Palasport cogliendo i tre ragazzini in flagranza.

Dopo la perquisizione, uno dei tre minorenni è stato trovato con 12 grammi di droga, tra hashish e marjuana, con ogni probabilità destinata alla vendita al dettaglio visto che già divisa in cinque dosi. Il giovane è stato così denunciato alla Procura per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La droga sequestrata è stata trasmessa al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.