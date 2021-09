VIDEO | Lo sfottò sui social gli costa caro, Francesco Gelfo va in carcere: le immagini

A poche ore dal suo arresto con l'operazione Africo, Francesco Gelfo - indagato per droga - aveva esternato su Facebook la sua gioia per la prima misura cautelare disposta dal gip: "Me l'avete suc...". I finanzieri hanno eseguito un nuovo provvedimento e hanno accompagnato il trentunenne al Pagliarelli