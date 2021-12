Beccato mentre cede hashish a un giovane cliente, arrestato 60enne

Quattro arresti e oltre un chilo di droga sotto sequestro. E' il bilancio dei controlli condotti negli utimi giorni in città e provincia dai carabinieri.

In particolare,un 60enne è stato beccato dai militari della Stazione Centro mentre cedeva hashish a un giovane cliente. E' scattata la perquisizione ed è stato trovato in possesso di dodici "stecchette” di fumo, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

A Collesano sono scattate le manette per un 50enne che è stato trovato in possesso di circa 350 grammi di marijuana e di tutto il necessario per la coltivazione. A Partinico, i militari hanno trovato quasi 900 grammi di cocaina già divisa in dosi. Due ragazzi sono stati arrestati.