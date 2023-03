Il segno della croce e lo spaccio davanti ai bambini: ecco come si smerciava la droga a Ballarò

C'era chi si faceva il segno della croce dopo una cessione e chi non avrebbe esitato a coinvolgere nello smercio di cocaina, crack, hashish e marijuana anche diversi minorenni e a vendere la "roba" anche davanti a bambini molto piccoli. A Ballarò - come hanno ricostruito i carabinieri - non solo si sarebbe potuto acquistare droga con estrema facilità, in genere dalle 13 alle 3 di notte, ma ai clienti fedeli dei pusher sarebbe stato concesso anche il credito e persino il pagamento tramite Postepay. Un business che neanche la pandemia, con tutti i suoi divieti, sarebbe riuscita a ostacolare: il lockdown avrebbe solo comportato un aumento dei prezzi delle varie sostanze. Sono 35 in tutto le persone indagate nell'inchiesta "Fairo", coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni, di cui 9 sono state arrestate stamattina.

La molla del degrado sociale e della disoccupazione

Dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Rosario Di Gioia emerge come siano state documentate 231 cessioni in pochi mesi del 2020, ma anche il contesto sociale dove lo spaccio sarebbe diventato per tanti l'unico modo per tirare a campare: "Le percentuali di dispersione scolastica e di disoccupazione del quartiere sono tra le più alte di Palermo - si legge nel provvedimento - e di conseguenza anche l'indice di densità criminale". Inoltre "è facile reclutare giovani disposti a 'lavorare' nella piazza di spaccio allettati da facili guadagni con il minimo sforzo. Dagli accertamenti alla banca dati Inps risulta che la quasi totalità degli indagati non intrattiene rapporti di lavoro documentati da diversi anni".

La piaga del crack

Proprio a Ballarò, dal 2016, ha iniziato a dilagare il crack e lo smercio è spesso avvenuto ricorrendo a tossicodipendenti reclutati come "responsabili" della piazza di spaccio e poi pagati in dosi. Una droga, ottenuta dalla cocaina ma più economica, che ha già mietuto diverse vittime nel quartiere: consente in pochi minuti di avere una sensazione di estrema forza, ma lascia come strascichi una forte dipendenza e terribili momenti di down. L'assunzione costante porta poi a una sorta di alienazione e i consumatori finiscono per avere problemi psichici simili a quelli provocati dalla schizofrenia. Una piaga contro la quale molti cittadini stanno cercando di reagire, ma per cui non esiste una cura soddisfacente come quelle ormai collaudate per la dipendenza da eroina.

L'aumento dei costi delle droghe durante il lockdown

Le difficoltà economiche ed il degrado culturale nel cuore di Ballarò dove è stato messo a segno il blitz sono stati poi aggravati proprio dalla pandemia. Una fase in cui i prezzi all'ingrosso delle droghe sarebbero tutti significativamente aumentati: la marijuana da 2 euro al grammo a 5-7 euro, l'hashish da 1,50-2 euro a 11-12 euro al grammo, la cocaina da 40 euro al grammo a 60-65. Nello spaccio sarebbero state coinvolte persone di tutte le età, dai 17 ai 68 anni, come Salvatore Rasa, finito in carcere. Da alcune intercettazioni è emerso che le sostanze sarebbero state chiamate "cosa", "quello", "piatto di pasta", "tuta", "paia di scarpe", "pantaloni".

I soldi dello spaccio sulla Postepay: "Nonno mi presti la tua?"

In alcuni casi la droga sarebbe stata pagata anche tramite Postepay. Francesco Paolo La Barbera, finito ai domiciliari, non avendone una cercava disperatamente una carta prepagata per farsi "calare" 150 euro. E chiamava in aiuto persino il nonno: "Nonno, ma tu hai una Postepay vuota?" e lui rispondeva: "No, il Bancoposta ho io, là della pensione... No vuota, mi caricano la pensione". Successivamente, dopo vari tentativi a vuoto, l'indagato richiamava: "Nonno, com'è finita?" e l'uomo replicava: "Niente Paolo, ho quella della pensione io" e il nipote spiegava: "Perché mi devono calare 150 euro". Il nonno cercava dunque un'alternativa: "E ti do il mio conto corrente della banca... Penditi una carta e penna che te lo scrivi...".