Tutto lo spaccio minuto per minuto allo Sperone, il record di un pusher: cedute 3 dosi in meno di 60 secondi

Per capire quale fosse l'entità del giro di spaccio documentato dai carabinieri allo Sperone, tra luglio e settembre del 2021, si può semplicemente prendere in considerazione il numero di cessioni di droga complessivo - filmato dai militari - ovvero 9.080 e analizzare poi la posizione del recordman dello smistamento di dosi di hashish, marijuana, cocaina e crack, Davide Anselmo: l'indagato, infatti, dall'8 luglio al 7 settembre di due anni fa, avrebbe compiuto ben 2.564 cessioni, arrivando in diversi casi a metterne a segno addirittura 3 in un solo minuto.

Dall'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dai sostituti Salvatore Leopardi e Luisa Vittoria Campanile e dall'ordinanza emessa dal gip Angela Lo Piparo emerge poi come nella vendita di droga siano stati coinvolti almeno tre minorenni e come lo spaccio sia avvenuto senza alcun problema davanti a dei bambini, non lontano dagli istituti comprensivi Di Vittorio e Pertini, di giorno come di notte. Le indagini - purtroppo - hanno consentito di mettere a fuoco una "realtà criminale" ben nota da anni, in una delle piazze di spaccio più conosciute della città.

Dalle telecamere piazzate dai carabinieri nel perimetro costituito da passaggio Nicola Barbato, passaggio Bernardino Verro, viale Giuseppe Di Vittorio, passaggio De Felice Giuffrida e via Sacco e Vanzetti si è potuto registrare l'attività svolta da una serie di pusher. Se Anselmo avrebbe smerciato in due mesi 2.564 dosi di droga, Samuele Argeri - che avrebbe nascosto la sostanza anche in alcune confezioni di VivinC - ne avrebbe messe a segno 2.155, Lorenzo Romano 1.839 e Girolamo Tarantino 1.291.

Il record di cessioni: anche tre al minuto

Analizzando le immagini che riguardano Anselmo e relative al 30 luglio 2021 viene fuori che in quella sola giornata avrebbe smerciato ben 94 dosi di droga. Il suo turno di "lavoro" sarebbe iniziato alle 9.29 e si sarebbe protratto ininterrottamente sino alle 13.03. Si deduce che avrebbe a quel punto fatto una pausa pranzo e riattaccato alle 14.15. Ed è proprio nel pomeriggio che, a più riprese, sarebbe riuscito a spacciare anche tre dosi al minuto. Solamente tra le 17.24 e le 17.56, meno di mezz'ora, sono in tutto 18 le cessioni filmate dagli inquirenti con questa sequenza: 17.24, 17.28, 17.29, 17.29,51, 17.31, 17.31,16, 17.31,27, 17.36, 17.36,58, 17.37, 17.38, 17.38,35, 17.31,51, 17.38,57, 17.41, 17.54, 17.55, 17.56,04. Ma dalle 18.28 il ritmo non sarebbe mutato molto (18.35, 18.35,32, 18.35,41, 18.36, 18.36,50, 18.44, 18.45, 18.46, 18.48, 18.50, 18.52, 18.55, 18.55,44, 18.56, 18.57), poi una al minuto tra le 19.02 e le 19.11, fino a chiudere il turno alle 19.50.

Un ritmo che avrebbe caratterizzato anche altre giornate e che sarebbe simile a quello tenuto da Samuele Argeri, Romano e Girolamo Tarantino. La droga sarebbe stata nascosta in alcuni scooter oppure sotto una pietra e in un terreno abbandonato di passaggio De Felice Giuffrida. Ma in un caso gli inquirenti hanno anche riscontrato che le dosi sarebbero state prelevate da sotto alla pensilina di un bar.

La cliente: "Ho dato un colpo di clacson e mi hanno consegnato la cocaina"

La testimonianza di una delle clienti dei pusher dello Sperone dimostra con quale facilità sarebbe stato possibile reperire droga nel quartiere: "Faccio uso di cocaina e per la prima volta sono venuta ad acquistarla allo Sperone, dopo essermi informata con degli amici - ha messo a verbale la consumatrice - lì ho visto un gruppo di giovani e dopo aver dato un colpo di clacson uno di loro si è avvicinato e gli ho detto che mi serviva cocaina da fumare, si è allontanato, sparendo dietro le case popolari e ritornando pochi minuti dopo e mi consegnava la droga... Gli ho dato 10 euro".

Il gip: "Modalità professionali e droga smerciata anche a minorenni"

Il gip scrive che "le immagini (catturate dai carabinieri, ndr) sono di una chiarezza cristallina e colgono proprio il momento del passaggio della sostanza di mano in mano e talvolta lo scambio di denaro", ma anche che "si registrano modalità professionali e sistematiche con le quali vengono agite le cessioni, in copiosissimo numero anche nell'arco di una medesima giornata". Il giudice sottolinea poi che "gli indagati in maniera disinvolta e reiterata dopo essersi approvvigionati di quantitativi di sostanza stupefacente, rifornivano i propri 'clienti' dietro il pagamento di somme di denaro quotidianamente, denotando così di avere ampia disponibilità di droga della più varia tipologia, reperita con estrema facilità e con le quali - con spregiudicatezza - assecondavano anche le richieste di soggetti minorenni".