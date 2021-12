"Droga spacciata davanti a una scuola e minacce a un carabiniere": 12 arresti

Dosi di crack, hashish e cocaina vendute a pochi passi da una scuola, le case usate come centrali per stoccare gli stupefacenti e la "pace" mantenuta nel territorio a suon di pestaggi e minacce. Avrebbero agito così 12 persone arrestate stamani dai carabinieri di Monreale nel corso dell'operazione denominata "Carthago". Sei indagati sono adesso in carcere, altri sei ai domiciliari. Rispondono di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La loro base era il quariere Passo di Rigano ma i clienti arrivavano anche da altre province.

Le indagini sono scattate nel settembre del 2018 e sono andate avanti sino ad aprile 2020 e hanno permesso di smantellare un business da 500 mila euro annui. I provvedimenti sono stati emessi dal gip su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

"L’attività di spaccio sarebbe avvenuta di giorno anche nella villetta comunale antistante alla scuola media del quartiere. Gli indagati - spiegano i carabinieri - avrebbero utilizzato per le attività di stoccaggio, lavorazione e spaccio di stupefacenti gli inospitali meandri degli edifici, le strette vie del quartiere e le abitazioni con i nuclei familiari; tali siti sarebbero stati utilizzati per lo stoccaggio di marijuana e hashish e come laboratori per 'cucinare' e 'basare' la cocaina per la produzione del crack".

Il denaro incassato sarebbe servito anche a garantire il sostentamento delle famiglie degli indagati durante i loro periodi di detenzione e per il pagamento delle spese legali.

Secondo gli inquirenti, per imporsi sul territorio gli indagati non avrebbero esitato a ricorrere alla violenza. A farne le spese anche un cliente, picchiato in pieno giorno (col padre 51enne intervenuto in suo aiuto) perché ritenuto colpevole con le proprie dichiarazioni di aver causato l'arresto di uno degli indagati.

Si indaga anche sull'intimidazione ai danni di un carabiniere "per ottenere un alleggerimento dell'attività di contrasto sul territorio. Uno degli indagati avrebbe avvicinato il militare, rivolgendogli velate minacce con cui lo si invitava ad allentare i controlli nel quartiere".

Durante le indagini sono già state arrestate in flagranza di reato 9 persone, 20 sono state segnalate alla Prefettura quali acquirenti e sono state sequestrate circa 500 dosi di droga.

"L’operazione - sottolineano i carabinieri - è il frutto della costante azione di contrasto al grave fenomeno del traffico di stupefacenti che i militari del comando provinciale conducono, senza sosta, attraverso l’incessante azione di controllo del territorio e la capillare presenza su tutta la provincia di Palermo, con particole riferimento alle aree ed ai quartieri più disagiati".