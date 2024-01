Cocaina e reddito di cittadinanza: le mogli dei pusher gestivano lo spaccio, 8 condanne e un'assoluzione

Secondo la Procura, avrebbero smerciato droga non solo in città, ma anche a Carini, Misilmeri e Siracusa e, contestualmente, avrebbero anche percepito il reddito di cittadinanza. Per finanziare il business avrebbero inoltre compiuto anche delle rapine e, quando i mariti finivano in carcere, sarebbero state le moglie a prendere un mano l'attività. Adesso la prima sezione della Corte d'Appello ha deciso di confermare 8 condanne (concedendo però degli sconti di pena in 5 casi) e di ribaltare completamente il verdetto per un'imputata, che è stata pienamente assolta dopo essere stata invece condannata in primo grado.

Il processo è nato dall'operazione "Arcobaleno", messa a segno dai carabinieri a marzo del 2021. Gli imputati hanno scelto il rito abbreviato e, in primo grado, il 10 marzo dell'anno scorso, erano stati tutti condannati dal gup Rosario Di Gioia. Adesso la sentenza è stata in parte rivista dal collegio presieduto da Adriana Piras.

Nello specifico, i giudici hanno deciso di assolvere Caterina Sansone (che in precedenza era stata condannata a 5 anni e 4 mesi di carcere), accogliendo le tesi dell'avvocato Giuseppe Amato. Sono state invece integralmente confermate le condanne di Fabio Daricca (14 anni), Pietro Lazzara (7 anni e 4 mesi) e Jonathan Lucchese (2 anni). Infine la Corte ha ridotto le pene inflitte a Salvatore Passantino (da 6 anni e 4 mesi a 4 anni 5 mesi e 10 giorni), Claudia Bondì (da 6 anni e 2 mesi a 11 mesi e 10 giorni), Elisabetta Pistone (da 7 anni e 4 mesi a 4 anni 8 mesi e 10 giorni), Giuseppe Daricca (da 12 anni a 9 anni 6 mesi e 20 giorni) e a Domenico Bellomonte (da 6 anni e 2 mesi a 11 mesi e 10 giorni). Questi ultimi imputati sono difesi dagli avvocati Angelo Formuso, Maurilio Pansi, Giuseppe Giambanco e Cinzia Pecoraro.