La base in un covo ultras e lo spaccio di hashish e cocaina ad Altarello: 8 condanne

Avrebbero gestito la piazza di spaccio di cocaina e hashish ad Altarello di Baida, usando come base operativa una taverna abusiva, trasformata nel ritrovo di un gruppo ultras del Palermo. Era emerso in un blitz dei carabinieri del 14 febbraio dell'anno scorso, con cui erano state arrestate 6 persone, e oggi, al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato, il gup Clelia Maltese ha emesso la sentenza per 12 imputati: 8 sono stati condannati, due sono stati assolti e per altri due è arrivato il proscioglimento perché i reati sono ormai prescritti.

Nello specifico, la pena più pesante - 6 anni di carcere - è stata inflitta a Francesco La Grassa, 5 anni e mezzo a Salvatore Cappello, 4 anni e 4 mesi a Marco La Grassa, 4 anni in continuazione con una precedente condanna (a fronte di una richiesta di 10 anni formulata dalla Procura) per Davide Osman, 2 anni e 10 mesi ciascuno per Santino D'Angelo ed Emanuele Lo Nardo, 2 anni e 2 mesi per Orazio Fiorentino e un anno e 4 mesi (pena sospesa) per Marco Arcaio. Sono stati invece del tutto scagionati Giuseppe Filippone (difeso dall'avvocato Massimiliano Russo) e Domenico Campagna (difeso dall'avvocato Miria Rizzo). Prosciolti Carmelo Osman (difeso, come il fratello, dall'avvocato Concetta Rubino) e Sadir Soufiane. Gli imputati erano anche difesi, tra gli altri, dagli avvocati Filippo Gallina, Salvo Vallone e Dario Falzone.

Il giudice non ha integralmente accolto le richieste dell'accusa, anche perché secondo gli inquirenti a capo della presunta banda ci sarebbe stato proprio Davide Osman, per il quale però questa ipotesi è venuta meno ed è stato pure assolto da diversi capi d'imputazione. Stesso discorso per quello che sarebbe stato il suo braccio destro, Arcaio, che alla fine - a fronte di una richiesta di condanna a 7 anni - ha rimediato una pena così bassa da essere sospesa.

Le indagini risalgono al periodo tra l'agosto del 2020 e il marzo del 2021. Secondo la Procura il giro d'affari dello spaccio ad Altarello sarebbe stato di circa 100 mila euro all'anno.