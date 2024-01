Spaccio di crack in corso dei Mille, arrestati due giovani e sequestrati 30 mila euro

Due palermitani, di 32 e 22 anni, sono stati arrestati dai finanzieri del comando provinciale con l'accusa di spaccio di droga a Brancaccio. I militari all’esito di un’articolata attività di indagine, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip. E' stato inoltre disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di 30 mila euro, ritenuto profitto delle cessioni di stupefacente accertate dagli investigatori.

Le indagini sono partite dopo che i baschi verdi del gruppo Pronto impiego avevano notato un insolito andirivieni di giovani da un appartamento di corso dei Mille. I militari, insospettiti dall’insolito afflusso di ragazzi anche di giovanissima età, soprattutto di sera e ravvisata la mancanza di luoghi di ritrovo quali pub, pizzerie e altri locali notturni nei dintorni, hanno dunque deciso di rafforzare i controlli. Grazie anche a dispositivi di videosorveglianza, installati vicino allo stabile, i finanzieri sono riusciti dapprima a raccogliere chiari indizi a conferma dell’ipotesi investigativa e poi a ricostruire un vero e proprio business di assoluto rilievo individuando un'attività di spaccio di crack.

La guardia di finanza, attraverso le attività di osservazione, ha stimato in 1.800 le cessioni mensili, con un guadagno netto a testa per i due indagati pari ad almeno 5.000 euro al mese. Tra l'altro il 22enne, residente all’interno della casa di corso dei Mille, era sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, da scontare all’interno del comune di residenza con rientro serale previsto dalle 21 alle 7. Nonostante tale misura, lo smercio di droga, anche in orario serale, sarebbe andato avanti con decine di cessioni di dosi di crack provenienti da locali adibiti allo stoccaggio. All'interno di uno di questi, un box in lamiera nei pressi dell'area industriale di Brancaccio, sono stati trovati, a seguito di perquisizione effettuata anche con l'ausilio di unità cinofile, circa 30 grammi tra crack e cocaina.