Il crack nascosto tra i rifiuti e poi spacciato da due fratelli: uno arrestato, l'altro denunciato

Un termitano di 31 anni è stato arrestato a Bagheria, in flagranza di reato, dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di crack. Denunciato il fratello, bagherese, di 34 anni.

Nel corso di controlli antidroga a Bagheria, i militari della locale sezione operativa della compagnia, nel transitare lungo la via Giotto, si sono accorti che due persone hanno nascosto due sacchetti trasparenti tra la spazzatura presente in strada, per poi allontanarsi nelle vicinanze. Successivamente i carabinieri hanno constatato che i due uomini, in più occasioni e in modo alternato, frugavano tra i rifiuti, prelevando dai sacchetti dei piccoli involucri che, man mano, cedevano a persone in transito in cambio di denaro.

Nel corso dell’intervento i militari hanno arrestato il 31enne, recuperando i due sacchetti nascosti, all’interno dei quali c'erano 164 dosi di crack; il fratello 34enne è stato denunciato poiché non presente sul posto al momento dell’intervento dei carabinieri. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata al laboratorio di analisi del comando provinciale per gli accertamenti di rito. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto del 31enne, disponendo nei suoi confronti i domiciliari.