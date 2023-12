Spacciano cocaina alla Vucciria, arrivano i carabinieri e li arrestano

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa - nel corso di un servizio antidroga alla Vucciria - i carabinieri della stazione Palermo Centro hanno arrestato due persone. Si tratta di un 63enne e un 37enne, entrambi palermitani e già noti alle forze dell’ordine.

"I militari - spiegano dal comando dell'Arma - durante alcuni controlli hanno notato i due uomini cedere un involucro, che si è rivelato essere una dose di cocaina, ad un 44enne palermitano. Effettuato quindi un controllo anche nelle abitazioni degli indagati sono state recuperate altre 10 dosi di cocaina e oltre 400 euro in contanti".

Gli arrestati, su disposizione del pubblico ministero, sono stati portati nelle loro abitazioni in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il cliente invece è stato segnalato alla Prefettura di Palermo come "assuntore di stupefacenti a scopo non terapeutico". La droga sequestrata sarà ora analizzata dal laboratorio del comando provinciale per le verifiche. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo.