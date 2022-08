"In giro con 250 grammi di crack e cocaina", scatta l'arresto per spaccio allo Sperone

Cocaina e crack, in tutto 250 grammi. E' questo che sarebbe stato trovato durante una perquisizione e che ha fatto finire in carcere un uomo di 44 anni. L'arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio è stato compiuto dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di piazza Verdi, allo Sperone, e l'indagato era una persona già nota alle forze dell'ordine.

Per individuare l'uomo è stato fondamentale l'apporto del nucleo cinofili, che è stato poi perquisito dai militari. La droga che avrebbe avuto addosso sarebbe già stata in parte suddivisa in dosi. L'uomo è stato portato al carcere Pagliarelli e, successivamente, il gip ha convalidato il suo arresto, confermando la detenzione in cella.