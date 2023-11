"Spacciava droga in una struttura per malati psichici": arrestato, ma torna subito libero

Era stato sorpreso dai carabinieri mentre spacciava due dosi di hashish ad altrettanti malati psichici, all'interno di una struttura dov'erano in cura per i loro problemi di salute. Un giovane di origine ucraina, ma che vive stabilmente in un comune della provincia, era stato così arrestato alcune settimane fa (ma la notizia è stata diffusa solo oggi): a colpire non era tanto la quantità di droga ceduta (appena due grammi), ma il fatto che, consumata da soggetti che assumono anche psicofarmaci per via delle patologie di cui sono affetti, questo potesse avere anche esiti fatali per loro.

Il gip di Termini Imerese aveva convalidato l'arresto nei giorni scorsi, disponendo per l'indagato soltanto l'obbligo di dimora nel comune di residenza e quello di presentazione alla polizia giudiziaria. Oggi, però, il tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, accogliendo le richieste dell'avvocato Salvatore Marandano, che assiste il giovane, che è quindi tornato del tutto libero. I giudici hanno riqualificato il reato di spaccio, ritenendolo sì aggravato - poiché avvenuto vicino a una struttura equiparabile ad un ospedale - ma di lieve entità.