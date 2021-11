Spaccia mentre è ai domiciliari, arrestato 39enne al Villaggio Santa Rosalia

Operazione degli agenti del commissariato di polizia Porta Nuova che nel corso di un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sono piombati in casa di un uomo nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. I poliziotti hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi di una casa abitata da un 39enne palermitano al momento sottoposto ai domiciliari, per reati specifici in materia di stupefacenti, registrando uno strano viavai di persone.

Gli agenti sono intervenuti fermando un possibile acquirente, che ha fatto ingresso nell’abitazione del sospettato per uscire pochi istanti dopo. "Lo stesso cliente ha confermato di avere acquistato droga, consegnandola subito ai poliziotti - dicono dalla questura -. La perquisizione effettuata nell’abitazione del 39enne ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento di sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente".

Nel corso invece di un'altra operazione i poliziotti appartenenti all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico transitando per via dell’Orsa Minore hanno notato un individuo, a loro conosciuto per i precedenti specifici in materia di stupefacenti e lo hanno sottoposto a un controllo. L’uomo, un 32enne ghanese, è stato invitato a svuotare le tasche, dalle quali ha estratto una scatoletta di cartone contenente 20 bustine in cellophane trasparente chiuse ermeticamente, contenenti marijuana. "Durante la perquisizione invece effettuata in casa - spiegano dalla questura - i poliziotti hanno rinvenuto: 4 involucri di marijuana; 14 dosi della stessa sostanza già confezionate e pronte per essere immesse sulle piazze di spaccio e tre bilancini di precisione. Tutta la droga, circa 220 grammi, il denaro ed il materiale per il suo confezionamento, sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente".