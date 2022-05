Zona via Libertà, in frantumi le vetrate del bar Stancampiano: malviventi in fuga

In frantumi la vetrata del bar Stancampiano, in via Francesco Paolo Di Blasi, traversa di via Libertà. Nella notte alcuni malviventi, ignoti, hanno provato ad entrare nell'attività commerciale, ma non ci sono riusciti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per risalire agli autori del gesto, al momento in fuga. Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza.