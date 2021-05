La Foss cerca un sovrintendente: pubblicato l'avviso di interesse

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana cerca un sovrintendente. Il neo commissario straordinario, Nicola Tarantino, ha aperto la procedura di selezione pubblicando un avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse sul sito. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al prossimo 3 giugno. La candidatura va inoltrata via pec all'indirizzo della Fondazione foss@pec.it. La retribuzione annua lorda ammonta a 85 mila euro. "L'incarico decorrerà - si legge nell'avviso - dalla data di stipula del contratto e decadrà in concomitanza al termine della attuale fase di gestione commissariale. Con la nomina dei nuovi organi della Fondazione, pertanto, l’incarico si considererà concluso".

Scarica l'avviso

Pubblicato anche un secondo avviso, rivolto ai Comuni dell’Isola che intendano candidarsi ad ospitare le esibizioni dell’Orchestra durante la stagione concertistica estiva, che accompagnerà la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Entro il 29 maggio, i Comuni dotati di anfiteatri o arene che consentano il rispetto delle regole per gli spettacoli dal vivo all'aperto previste dal decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, potranno inviare le domande di partecipazione all'avviso sempre via pec.