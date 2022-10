Sottopasso di via Crispi, imprevisti durante i lavori: slitta la riapertura della corsia in direzione Cala

Dovevano durare non più di 60 giorni i lavori nella corsia lato monte del sottopasso di via Crispi, iniziati lo scorso 22 agosto. E invece, a causa di alcuni imprevisti, ci vorrà più tempo per riaprire la strada al traffico. Lo rende noto l'amministrazione comunale, sottolineando che i ritardi accumulati sposteranno in avanti la fine dei lavori, quantificati complessivamente in quattro mesi.

La direzione dei lavori ha inviato al Comune una relazione sull’andamento delle opere. La ditta che le sta eseguendo ha riscontrato maggiori spessori degli intonaci e sta facendo fronte a lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto originale. Per questa ragione, sono slittati i termini della riapertura della corsia lato monte, in direzione della Cala, prevista nella seconda fase dei lavori.

"Le maestranze continueranno a operare con tutta la carreggiata chiusa al traffico proprio per la presenza dei maggiori spessori degli intonaci. Questa è una decisione presa esclusivamente per ragioni di sicurezza sia nei confronti degli operai sia nei riguardi dei cittadini", afferma l’assessore alle Opere pubbliche Totò Orlando, assicurando che "i cittadini saranno prontamente aggiornati sui prossimi step di lavoro".

Anche il sindaco Roberto Lagalla dà ampie rassicurazioni: "Nonostante gli imprevisti riscontrati, si sta proseguendo regolarmente con le opere cercando di accorciare il più possibile i tempi. Conforta comunque il fatto che, secondo i monitoraggi effettuati, le misure alternative per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stiano funzionando anche dopo la fine delle vacanze estive e la riapertura delle scuole".

Non appena verrà completato l'intervento lato monte di via Crispi, si passerà alla corsia in direzione Ucciardone. Resta momentaneamente sospesa la Ztl in alcune strade, per offrire agli automobilisti percorsi alternativi ed evitare ingorghi.