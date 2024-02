C'è da fare qualche ritocco dopo i lavori, nuovi restringimenti nel sottopasso di via Crispi

Ci risiamo. Il sottopasso di via Crispi sarà sottoposto a nuovi restringimenti per lavori. E' quanto previsto da un'ordinanza dell'ufficio Traffico e mobilità ordinaria. Il provvedimento sarà valido, per entrambe le carreggiate, ed avrà una durata di 30 giorni a partire dall'inizio delle opere. Non è specificato quando sarà dato il via al cantiere. Di certo, invece, c'è che saranno inevitabili le ripercussioni sul traffico nella zona già congestionata per via degli ingressi al porto.

L'ordinanza prevede l'istituzione di cantieri mobili che saranno realizzati in otto fasi. Ognuna di queste sarà realizzata singolarmente per evitare sovrapposizioni. Si tratta di piccoli interventi che dovrebbero durare poche ore per ciascuno di essi. Altre fasi dei lavori per la manutenzione straordinaria, che ha previsto la demolizione di intonaci e la sistemazione delle pareti laterali, erano state eseguite nei mesi scorsi. Ma c'è ancora qualcosa da ritoccare.

Come si è accorto anche Fabio, che ha scritto a PalermoToday: "Le luci basse sono state collocate forando alla buona un tappo da cassetta di derivazione adatta agli interni, infatti alcune non funzionano e altre risultano all'aspetto fissate in modo precario. Tutto a norma? Ma questo è nulla rispetto all'intonaco già lineato". L'assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando conferma che, quelli che inizieranno a breve, "sono interventi di rifinitura".