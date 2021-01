Sottopasso via Crispi, dopo quasi due anni si vede la luce: a breve la firma per i lavori

Forse ci siamo. A distanza di quasi due anni dal crollo dei calcinacci, il restringimento di carreggiata nel sottoposso di via Crispi potrebbe presto vedere la fine. Sarà firmato il prossimo 9 febbraio il contratto quadro per la manutenzione di ponti e cavalcavia, all'interno del quale sono previsti anche i lavori che riguardano proprio il sottopasso di via Crispi. Ad annunciare la tanto attesa notizia è l'assessore Maria Prestigiacomo sottolineando che "il progetto dell'intervento è già pronto".

"Stamattina intanto - spiega il Comune in una nota - gli operai del Coime, su disposizione del vicesindaco hanno effettuato la messa in sicurezza dell'area, dove a causa del vento, alcune barriere di protezione erano cadute. Sempre stamattina, l'Amap è intervenuta per la verifica e manutenzione delle pompe di sollevamento del sottopasso che servono ad evitare allagamenti della depressione".

Il crollo

La carreggiata del sottopasso è stata in parte chiusa il 6 maggio 2019, dopo il distacco di alcune parti in cemento finite sull’asfalto. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere il sicurezza il muro con delle transenne sulla carreggiata in direzione porto e da allora sono stati tanti i disagi al traffico. L'arteria, infatti, è un punto strategico per la viabilità palermitana. Nonostante questo, un anno dopo la situazione era identica e, per festeggiare il singolare compleanno, sul posto è stato affisso un cartello di protesta: "Un anno di questa vergogna, grazie Orlando", la scritta affissa sopra. L'iniziativa è stata rivendicata da Domenico Bonanno, fondatore del laboratorio politico e culturale "Tocca a noi" e componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery