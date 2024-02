Sottopasso di via Sardegna, verso i lavori per l'installazione di telecamere e impianto d'illuminazione

Il sottopasso di viale Regione all'altezza di via Sardegna (zona ex Grande Migliore) avrà un impianto d'illuminazione e telecamere collegate con la control room della polizia municipale. E' quanto si apprende dopo il sopralluogo dei consiglieri comunali Dario Chinnici, Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto (Lavoriamo per Palermo), assieme all'assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando.

“Grazie alla proficua collaborazione con la Reset - riferisce in una nota il consigliere Canto - il sottopasso è stato ripulito. Ritengo che la salvaguardia della sicurezza dei pedoni sia un obiettivo di fondamentale importanza e sono lieto che dopo anni di abbandono l'amministrazione attiva abbia inserito la cura degli stessi sottopassaggi come una priorità".

Da tempo il sottopasso versa in uno stato di degrado: oltre ad essere diventato un luogo di accumulo di rifiuti di ogni genere, che spesso vengono dati alle fiamme, ci sono fili elettrici bruciati che pendono in modo pericoloso. Una situazione che crea ulteriori problemi di sicurezza per i pedoni.