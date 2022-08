Sottopassaggio ferroviario a Terrasini, dalla Regione ecco 11 milioni di euro

Poco più di 11 milioni di euro per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del sottopasso ferroviario e 500 mila euo per la ristrutturazione della parrocchia Maria Santissima del Rosario. Sono i due finanziamenti che riguardano Terrasini contenuti in una delibera della Giunta regionale siciliana.

"Con il progetto esecutivo realizzato, può andare avanti la gara per la realizzazione. L'iter iniziato nel 2017 con il governo Crocetta con lo stanziamento di un milione e 800 mila euro, che continua oggi con il governo Musumeci che non finirò mai di ringraziare per aver tenuto fede alla parola data. Dopo 50 anni di promesse, andiamo avanti nella strada per la realizzazione di infrastrutture necessarie per tutti i terrasinesi!", dice il sindaco Giosuè Maniaci in un post su Facebook.

"Il sottopasso - aggiunge Maniaci - libererà dalla schiavitù dei passaggi a livello. L'opera cambierà il volto di Terrasini. Dall'uscita autostradale si potrà arrivare direttamente sul lungomare, snellirà il traffico e sarà essenziale anche per motivi di sicurezza". Per quanto riguarda la chiesa Maria Santissima del Rosario i 500 mila euro serviranno a definire l'opera, dopo il finanziamento della Cei".