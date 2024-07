Palermo-Ustica, l'estate è salva: la Liberty Lines cambia l'aliscafo, ne arriva uno dalle Egadi

Dopo due weekend di disservizi, pendolari e turisti diretti a Ustica soddisfatti tirano un sospiro di sollievo. Il viaggio a bordo dell'aliscafo della Liberty Lines non ha subito ritardi da venerdì a domenica, come avvenuto invece nelle scorse settimane e segnalato da diversi passeggeri che si sono trovati a raggiungere la meta con "l'aria condizionata spenta, rimanendo più volte fermi in mezzo al mare e dovendo soccorrere due ragazze che hanno avuto un collasso" avevano detto.

Il Carmen M, che copre la tratta Palermo-Ustica, già venerdì scorso è stato mandato a fare carenaggio per poi essere spostato sulle Egadi. Al suo posto, a coprire i viaggi da e verso l'isola a 36 miglia dal capoluogo siciliano, Liberty Lines ha mandato l'Adriana M, che generalmente è in servizio tra Favignana, Levanzo e Marettimo. La ragione, fanno sapere dalla compagnia di navigazione, sarebbe da imputare a una semplice "rotazione della flotta, come previsto dai contratti di servizio parecchio oneroso per i nostri mezzi".

Dopo il caso sollevato da PalermoToday, però, Liberty Lines è corsa ai ripari, anticipando quella che sarebbe la sua intenzione, ovvero adeguare la flotta e sostituire alcuni aliscafi. "E' normale movimentare i mezzi sulle varie tratte - spiegano ancora dalla compagnia - perché navigano almeno 16-17 ore al giorno e basta poco per sovraccaricarli. Il nostro compito è garantire con costanza la qualità del servizio. Sono aliscafi che navigano tantissimo e hanno livelli di stress molto alti".

Intanto Adriana M potrebbe rimanere in servizio a Ustica per tutta l'estate. "Se c'è un disservizio o un disagio - conclude Liberty Lines - noi dobbiamo adoperarci per trovare la migliore soluzione possibile. Lavoriamo per portare passeggeri, che sono oltre 3 milioni l'anno. Si tratta di un servizio imponente. Così dal dipartimento tecnico abbiamo avuto la disponibilità a tenere su Ustica l'Adriana M, che oltre alle Egadi serve anche la tratta Porto Empedocle-Lampedusa insieme al Mirella M. Se non ci saranno problemi su quel versante, l'Adriana M resterà a Ustica per tutta la stagione".