Sospetti casi di legionella, lezioni sospese in due istituti alberghieri

E' allarme per due sospetti casi di legionella in due scuole di Palermo dove sono state sospese le lezioni. E' accaduto presso la sede centrale dell'istituto alberghiero "Francesco Paolo Cascino" di via Fattori e presso la sede centrale dell'istituto alberghiero Borsellino di piazza Bellissima, nel quartiere di Pallavicino. In corso analisi ed esami accurati.

Fonte: Adnkronos