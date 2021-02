VIDEO | Scuolabus sospeso all'Arenella, la rabbia delle mamme: "I nostri figli costretti a restare a casa" 

Manca lo scuolabus e i piccoli studenti dell'Arenella restano a casa. Un disservizio che va avanti da circa un mese per gli alunni ella terza e della quinta elementare della direzione didattica Arenella, plesso Marvuglia. Con la sospensione del bus navetta, i genitori non hanno i mezzi per accompagnarli a scuola. La rabbia delle mamme: "I nostri figli hanno continuato a fare didattica a distanza, con tutti i problemi relativi anche all'assenza di una buona connessione a scuola. "L'Amat è una partecipata. Possibile che il Comune non abbia i soldi per pagare se stesso?".

L'assessore comunale alla Scuola Giovanna Marano a PalermoToday: "Stiamo lavorando per garantire quanto prima il servizio. L'Amat ha raccolto la nostra richiesta, ci sono stati inconvenienti di carattere finanziario. Chiediamo scusa ai genitori e ai bimbi a cui non abbiamo garantito continuità di servizio. Speriamo nel giro della prossima settimana di poter risolvere il problema"