Pubblicità su strada, accolti i ricorsi di Damir e Alessi: congelata la gara del Comune

Stop al bando comunale sulla pubblicità almeno fino all’8 febbraio, ovvero sino a quando il Tar non si sarà riunito in sede collegiale per entrare nel merito della vicenda. Il presidente della terza sezione ha sospeso la gara - con scadenza prevista per il 20 gennaio scorso - accogliendo i ricorsi presentati dalla Damir srl e dalla Alessi spa, le società che da decenni gestiscono gli impianti installati in città.

A maggio del 2020 il Consiglio comunale aveva approvato il piano della pubblicità, chiudendo (o quasi) un iter lungo e abbastanza travagliato. Da allora gli uffici dell’Amministrazione hanno lavorato per studiare come suddividere la città in 14 macrolotti, arrivando a prevedere un limite di tre lotti per ciascuna ditta. Un modo, fra le altre cose, per limitare il duopolio Damir-Alessi, stimando inoltre incassi tra i 5 e i 6 milioni di euro.

Sempe quell'anno l'Anac, l’Autorità anticorruzione, aveva bacchettato il Comune inviando una diffida per denunciare il meccanismo attraverso il quale le autorizzazioni, per "svariati decenni", erano state date "ai medesimi operatori" non assicurando "l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale".

Anche da qui la necessità di creare un bando a evidenza pubblica per allargare la platea dei soggetti economici interessati. Oggi, però, le società Damir e Alessi hanno presentato due ricorsi contestando all’Amministrazione di aver autorizzato procedure che prevedono la costruzione di "impianti inutili" e che aprono la strada a decine di ricorsi "per la mancata localizzazione degli impianti e il mancato parere della Soprintendenza".