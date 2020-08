Dall'1 settembre stop ai bus che collegano Trappeto, Partinico e Balestrate: il caso sbarca all'Ars

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Apprendo da una nota a firma del rappresentante legale dell'azienda autoservizi Sassadoro che ha sede a Balestrate, circa l'imminente sospensione del servizio di linea sulla tratta Balestrate-Trappeto-Partinico a far data dal 1 settembre prossimo". Lo rende noto Vincenzo Figuccia, deputato dell'Udc all'Ars e leader del movimento Cambiamo la Sicilia, che prosegue: "Le motivazioni riconducibili a tale determinazione, sono ascrivibili a nuovi obblighi imposti dall'assessorato ai Trasporti e ai ritardi nei pagamenti da parte dell'amministrazione regionale e alle disfunzioni dell'organo provinciale. Non ultimo, a segnare drasticamente la già precaria condizione economica dell'azienda, la recente sospensione dei servizi a fronte del prolungato lockdown".

"Sono tutti elementi - sottolinea Figuccia - che stanno spingendo i vertici aziendali a tagliare dopo quasi cinquant'anni, un servizio nevralgico per l'intero comprensorio con inevitabili disagi che si preannunciano con l'avvento dell'anno scolastico. All'orizzonte non ho visto tavoli tecnici per trovare delle soluzioni immediate atte a fornire opportunamente le garanzie occupazionali al personale coinvolto e nondimeno il servizio erogato all'utenza. Ed è per queste ragioni che stamane ho presentato un'interrogazione con carattere d'urgenza all'assessore per le infrastrutture e la mobilità chiedendo lumi circa le misure che si intendano adottare al fine di risolvere con assoluta tempestività l'annosa questione che rischia di tenere in impasse centinaia di passeggeri studenti pendolari. Una soluzione - conclude il deputato dell'Udc - va assolutamente trovata per il bene di questi comuni e delle loro comunità".