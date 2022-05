Appalto scaduto e nuovo affidamento in corso: mensa sospesa in tutte le scuole comunali

Dal 26 maggio nelle scuole comunali di Palermo il servizio mensa, attualmente garantito a circa 2.500 bambini, sarà sospeso. Ad annunciarlo ai dirigenti delle strutture è lo stesso Comune con una nota che porta la data di ieri. L'appalto della fornitura dei pasti, dal 2017 affidato alla ditta Cot, è scaduto nel 2021 e la procedura per il nuovo affidamento è ancora in corso di espletamento. "Per l'anno scolastico in corso - spiega la dirigente Marianna Fiasconaro - è stato autorizzato il ricorso all'estensione delle prestazioni. Il quadro economico di spesa e la diponibilità delle risorse finanziarie residue hanno consentito di erogare il servizio, ma - conclude la dirigente - la refezione potrà essere garantita fino al 25 maggio".

“Il Comune è senza fondi - tuona Fabrizio Ferrandelli - e sospende il servizio ma con noi le scuole diventeranno dei centri civici di quartiere, i luoghi da cui coltivare i bene comuni e far risorgere la città”. Secondo il consigliere comunale, candidato sindaco alla prossima tornata elettorale, si tratta di "una vera mazzata per le famiglie che si troveranno in difficoltà perché all’improvviso si vedono private di un servizio ormai essenziale. Il momento del pasto, inoltre, favorisce l’integrazione sociale e si fa strumento di contrasto alla povertà non solo economica di bambini e adolescenti, come anche dimostrato di recente da Save The Children nel rapporto ‘Nuotare contro corrente’, in cui la mancanza della mensa - continua l'aspirante primo cittadino -viene considerato uno degli indicatori per misurare la povertà educativa".

Anche Lucia Bonaffino, responsabile Scuola del Pd per Palermo e provincia, e candidata al consiglio comunale solleva la questione: "Le famiglie dei 2.500 piccoli alunni che usufruiscono della refezione, nonostante abbiano già pagato sino alla fine dell'anno scolastico, si vedranno interrompere il servizio. La sospensione - spiega Lucia Bonaffino - è causata dalle lentezze e inefficienze con cui è stato gestito l'appalto. Il servizio era già in proroga da settembre e il Comune sapeva già che avrebbe dovuto avviare una nuova gara per garantire la fornitura dei pasti sino a fine anno scolastico. Cosa che viene fatta, ma a gennaio, ben 4 mesi dopo. Già allora si sapeva che i tempi tecnici, necessari alla complessa procedura, avrebbero comportato forti ritardi. E così infatti è stato. La gara è stata aperta il 14 aprile e ad oggi devono ancora essere esaminate le offerte tecniche. Non è dunque un problema di fondi. Anzi, i soldi stanziati ci sono e ammontano a circa 649 mila euro. Il problema è stato un altro e si chiama burocrazia. Il Comune - conclude - si attivi per superare ritardi e difficoltà e garantisca il diritto al pasto caldo fino al termine delle attività didattiche. Le famiglie hanno già pagato la retta per il mese di maggio e, in alcuni casi, anche quella di giugno, e si rischia l’interruzione di pubblico servizio".

“Siamo rimasti davvero senza parole. Non riusciamo a capire le motivazioni. Un servizio pubblico - commenta il segretario generale della Flc Cgil Palermo Fabio Cirino - deve essere garantito fino alla fine. Non può essere eliminato così, ex abrupto, e la comunicazione non può essere inviata ai dirigenti scolastici e alle famiglie dall'oggi al domani. Le scuole primarie e secondarie terminano il 10 giugno e la scuola dell'infanzia il 30 giugno. Se la mensa è stata garantita fino al 25 maggio non capiamo perché non si copriva tutto il periodo scolastico, dal momento che le famiglie hanno già pagato per tutto il mese di maggio. Non ci sono più soldi per garantire il servizio?”.