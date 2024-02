Dopo l'omicidio Celesia scatta la sospensione della licenza: il Notr3 resterà chiuso per altri 2 mesi

Dopo l'omicidio di Lino Celesia scatta la sospensione della licenza per la discoteca Notr3. Così ha deciso il questore Maurizio Calvino che ha adottato un provvedimento, istruito dagli agenti della Divisione di polizia amministrativa e sociale, che prevede il "congelamento" delle autorizzazioni necessarie per organizzare serate e somministrare bevande e alimenti. I sigilli in via Pasquale Calvi erano scattati già il 21 dicembre scorso nell'ambito delle indagini sulla lite iniziata dentro il locale. Per l'uccisione del 22enne, due fratelli di 17 e 22 anni, entrambi in carcere, sono accusati rispettivamente di omicidio e di detenzione illecita di arma.

Sebbene la lite - iniziata all'interno - si sia conclusa all'esterno, secondo gli investigatori tale circostanza "si è verificata senza che gli addetti alla sicurezza in servizio quella sera ponessero in essere condotte atte a impedire il degenerare della lite, intervenissero successivamente per prestare assistenza alla giovane vittima o si attivassero per dare immediata notizia dell’accaduto alle forze dell’ordine", si legge in una nota inviata dalla questura. Per questa ragione la Procura aveva disposto una serie di accertamenti per chiarire quale ruolo abbiano avuto i buttafuori e se a loro carico possano configurarsi delle responsabilità per il fatto.

La stessa discoteca, ricostruiscono dalla polizia, lo scorso anno era stata già colpita da un provvedimento analogo legato all'aggressione subita da due giovani all'interno dell'attività a causa della quale uno di loro era stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Poche settimane prima un ragazzo era stato arrestato davanti al Notr3 dalla polizia, intervenuta per la segnalazione di una lite, con le accuse di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Alla luce di questo e dei precedenti episodi, il questore questa volta ha disposto la sospensione per la durata di due mesi a partire da martedì 13 febbraio.