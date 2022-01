Niente bus per Monreale e Isola, l'Amat sospende le linee 389 e 628 per contenziosi con i due Comuni

Niente bus per Monreale e Isola delle Femmine. Lo ha deciso l'Amat che, a causa di vecchi contenziosi economici, non ha rinnovato le convenzioni con i due Comuni (scadute il 31 dicembre) e di conseguenza dal primo gennaio ha sospeso le linee 389 e 628.

Gli autobus della linea 628 si fermano a Punta Marconi dove, una volta effettuata l’eventuale sosta di capolinea, ripartono in direzione di viale del Fante. La linea 389, che collegava piazza Indipendenza a Monreale, invece non è in servizio. Il tragitto che veniva effettuato fino al 31 dicembre, da tre giorni è in parte coperto dalla linea 309 (dal parcheggio Basile alla Rocca).

Secondo quanto si apprende da via Roccazzo, il presidente dell'Amat Michele Cimino si sta adoperando per trovare un accordo con le amministrazioni di Monreale e Isola delle Femmine, in modo tale da ripristinare un servizio fondamentale per turisti e pendolari (tra cui tanti studenti) e salvaguardare al tempo stesso le casse aziendali.

Una situazione che, secondo la consigliera comunale Concetta Amella (M5S), crea un "pesante disagio" e per questo "andrebbe immediatamente revocata". Da qui l'appello al sindaco metropolitano: "Leoluca Orlando si faccia garante del ripristino di un servizio, la cui interruzione, non potrà che tradursi in ulteriori mancati ricavi per l'azienda partecipata e in ulteriori disservizi per i cittadini. Sono centinaia gli studenti dei due centri che tra pochi giorni riprenderanno l'attività scolastica, ma non bisogna dimenticare anche i turisti tagliati fuori dalla possibilità di visitare Monreale e il percorso Arabo-normanno".