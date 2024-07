Sorpreso a pescare ricci nell'Agrigentino, multa e sequestro per un palermitano

Un pescatore palermitano di 50 anni è stato multato, con una sanzione da 1.000 a 3.000 euro, dopo essere stato sorpreso a raccogliere ricci nello specchio d'acqua davanti alla foce del fiume Naro. Il controllo è stato eseguito, dopo una lunga attività di osservazione del litorale eseguita nelle scorse settimane, dai militari della Capitaneria di porto e della guardia di finanza.

L'uomo, in particolare, aveva raccolto oltre 1.000 esemplari superando di venti volte il limite previsto dalla legge. Violate inoltre anche le modalità imposte per tutelare una specie drasticamente ridotta negli ultimi anni, che prevedono la pesca in apnea. Il cinquantenne è stato, invece, sorpreso a prelevare ricci con bombole, maschera e boccaglio. Oltre al sequestro degli attrezzi sono stati requisiti pure i ricci che sono stati ributtati in mare.