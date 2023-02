VIDEO | Sopralluogo dei vigili del fuoco alla Conigliera, i residenti: "Tagliati a metà, agire in fretta"

Dopo l'esplosione in una palazzina e la chiusura al transito di un tratto di via Maddalena, c'è chi è rimasto senza metano ed è costretto a lavarsi con l'acqua fredda e chi deve fare un giro enorme per portare i figli a scuola. Disagi anche per i commercianti, il titolare di un bar: "Se continua così rischio di chiudere"