"Cosa va e cosa non va nel trasporto pubblico a Palermo?", lo studio degli universitari abruzzesi sull'Amat

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Quali di questi aspetti non ti piacciono nei servizi che Amat Palermo offre? Puoi valutare complessivamente la tua esperienza con i servizi, da 1 a 10?". Sono queste alcune delle domande contenute in un questionario sull'Amat avviato da un gruppo di studenti dell'Università di Chieti-Pescara del corso "Economia delle aziende di trasporto", della facoltà Economia e Management.

Saranno analizzate diverse società che si occupano della mobilità pubblica in diverse città italiane, anche attraverso il parere espresso dai fruitori di bus e tram. Per questo motivo, gli studenti chiedono ai palermitani che utilizzano i trasporti pubblici di compilare il questionario su Google a questo link. "La vostra partecipazione è fondamentale per il successo di questo progetto. Tutte le risposte saranno trattate in modo anonimo e confidenziale. Vi ringraziamo in anticipo per il vostro prezioso contributo", scrivono gli studenti.