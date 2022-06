Open day dell'Asp all’ex Ipai e a Villa delle Ginestre: nel weekend vaccini "tradizionali" gratis agli adolescenti

Sarà un weekend dedicato alle vaccinazioni “tradizionali”. L’Asp apre le porte dei centri dell’ex Ipai di via Onorato 6 e di Villa delle Ginestre per il primo dei tre open day in programma nel mese di giugno.

“I primi anni di pandemia - spiegano dall’Asp – hanno ritardato l’esecuzione delle somministrazioni del calendario vaccinale, in modo particolare per la fascia di età adolescenziale che rappresenta un momento molto importante, sia per i ‘richiami’ sia per nuove vaccinazioni. L’adolescente costituisce spesso un serbatoio per molte infezioni alimentandone la diffusione nella popolazione, in particolare nei bambini più piccoli non vaccinati e negli anziani”.

Basterà presentarsi accompagnati da un genitore e muniti del tesserino di vaccinazione, per ricevere, senza prenotazione, la somministrazione: anti Hpv, anti DTPa-polio, antiMeningococco B e ACWY e anti morbillo, parotite e rosolia (MPR) e varicella (MPRV).

L’iniziativa, in programma domani (sabato 4 giugno) e domenica 5 dalle 9 alle 17, verrà ripetuta anche l’11 e 12 giugno e il 18 e 19 giugno sempre all’ex Ipai ed a Villa delle Ginestre. L’attività sarà curata da medici e operatori sanitari del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Palermo.