Solidarietà, l'associazione crocerossine d’Italia dona cibo all’istituto delle Artigianelle delle suore di Sant’Anna

Una rappresentanza di socie dell’associazione crocerossine d’Italia-onlus, sezione di Palermo, con la presidente del territorio, ha donato all’Istituto delle Artigianelle delle suore di Sant’Anna, quartiere Kalsa, generi alimentari per le necessità dei bambini che vivono nel territorio. "Siamo grate per le offerte ricevute – dichiara soddisfatta dell’iniziativa Anna di Marzo, responsabile per Palermo dell’associazione nazionale crocerossine d’Italia – ringrazio a nome delle socie quanti hanno partecipato alla raccolta, , la richiesta di collaborazione è stata accolta da benefattori palermitani che, in piena condivisione degli ideali dell’Associazione, hanno contribuito donando beni di prima necessità. L’attività, apprezzata dalla Comunità delle religiose - conclude Di Marzo – si inserisce a pieno titolo tra i servizi di beneficenza che le socie della sezione di Palermo sostengono e rappresenta il momento conclusivo delle attività in previsione della chiusura estiva della sezione”.