Stamattina è stata costituita a Villabate l'Associazione culturale Solidarietà Cristiana. Monica Giglio è il presidente.l'Associazione si adopererà per promuovere le attività culturali, sociali e ricreative e non avrà scopo di lucro e s'ispira ai valori cristiani, all'aiuto delle fasce più deboli e a sostegno della famiglia inteso come cellula primordiale. I soci fondatori sono oltre a Monica Giglio, Salvatore Bonetti, Angelo Calabria, Giuseppe Parella, Salvatore Basile, Maria Chiara Martinelli e Alessandra Aquilino.