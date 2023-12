Ha sottratto i soldi destinati ai detenuti dell'Ucciardone: condannato l'ex contabile del carcere

E' stato per molti anni contabile del carcere Ucciardone e ha approfittato del suo ruolo per appropriarsi indebitamente di somme destinate ai detenuti. Sergio Onorato, 68 anni, ormai in pensione, qualche settimana fa ha deciso di patteggiare la pena (sospesa) di due anni davanti al gup Lirio Conti. Prima dell'udienza preliminare, assistito dall'avvocato Giacomo Greco, ha anche provveduto a restituire all'istituto penitenziario i soldi sottratti, ovvero 16.845 euro.

Per Onorato, imputato di peculato, ad aprile scorso, su richiesta del procuratore aggiunto Sergio Demontis e dei sostituti Andrea Fusco ed Eugenio Falestra, il gip Annalisa Tesoriere aveva disposto il sequestro della somma. E' in corso parallelamente anche un procedimento davanti alla Corte dei conti per valutare un eventuale danno erariale provocato dall'ex contabile.

Come ricostruito dagli investigatori, visto il suo ruolo all'interno dell'Ucciardone, l'imputato aveva accesso al conto corrente postale dell'Ucciardone e ad accorgersi degli ammanchi era stato il suo successore (Onorato era andato in pensione nel 2022). I conti non tornavano in relazione a diverse voci come "telefonate detenuti" e a 17 ordini di pagamento legati ai "fondi abbandonati". Queste ultime somme sono quelle che spetterebbero ai detenuti che hanno ormai finito di scontare la pena e che però sono irreperibili. Soldi quindi che in linea di massima nessuno reclama.

Gli inquirenti avevano controllato tutta la contabilità del carcere dal 2009 e si erano accorti che in diversi casi, in concomitanza con un pagamento, erano stati effettuati prelievi in contanti e altri versamenti da parte di Onorato. Inoltre, sembrava che alcune operazioni fossero state compiute per cercare di ripianare precedenti "buchi".