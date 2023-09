A Palermo il vertice di Sogesidil: CdA e nuovo commissario unico alla depurazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è tenuto ieri nel capoluogo siciliano, la riunione di vertice di Sogesid S.p.A., Società di ingegneria “in house providing”, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso gli uffici di via Ausonia. Durante la riunione del Consiglio di Amministrazione alla presenza del Presidente Roberto Mantovanelli e dell'Amministratore Delegato Errico Stravato, e alla quale hanno preso parte anche la Consigliera Paola Scialanga, il Consigliere Massimiliano Panero e la Consigliera Ernestina Sicilia, sono stati discussi approfonditamente i progetti e le iniziative in corso, ponendo particolare attenzione alle sfide e alle opportunità che il territorio siciliano presenta in termini di sostenibilità ambientale e sviluppo infrastrutturale.

L'occasione è stata anche propizia per incontrare il personale di Palermo della Sogesid, con l’obiettivo di rafforzare il senso di collaborazione e condivisione degli obiettivi tra i membri del Consiglio di Amministrazione e la sede locale, dimostrando l'unità e la determinazione nell'affrontare le sfide ambientali e infrastrutturali del futuro. La decisione di spostare la riunione dalla sede centrale di Roma a Palermo è stata motivata dal desiderio di dare un segnale concreto di priorità rispetto alle iniziative e alle strategie attuate dall'Azienda nel contesto del risanamento ambientale del territorio siciliano, in collaborazione con tutti gli enti preposti, ad iniziare dal supporto tecnico-specialistico fornito al Commissario Unico alla depurazione, Fabio Fatuzzo, che proprio in Sicilia ha gli interventi di maggiore impatto economico e sociale. Il Presidente Roberto Mantovanelli e l’Amministratore Delegato Errico Stravato a nome del Consiglio di Amministrazione colgono l’occasione per rinnovare da parte di tutto il CdA, gli auguri al nuovo commissario unico alla depurazione Fabio Fatuzzo per una reciproca collaborazione.